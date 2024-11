Les activités de la plateforme de financement participatif de soutien aux porteurs d’idées de projets à vocation sociale et environnementale, ont démarré, vendredi, à l’École Supérieure d’Agriculture de Mograne, dans le gouvernorat de Zaghouan.

Placée sous le thème, “Initiative des Acteurs”, cette manifestation à portée nationale a réuni plusieurs structures régionales et locales, ainsi que des représentants des sociétés communautaires créées dans la région, des membres de la société civile, et un certain nombre d’étudiants de l’ESA de Mograne.

Initié par le gouverneur de Zaghouan, Karim Barenji, l’évènement concernera 24 gouvernorats et 272 délégations, a déclaré, le directeur exécutif du projet, Jawhar Mghirbi, à l’Agence TAP.

Il permettra de mieux exposer les avantages du financement participatif et les perspectives qui seront ouvertes aux idées de projets à caractère social et à impact environnemental, outre ses effets positifs sur le nouveau modèle économique, selon la même source.

À cette occasion, trois idées de projets ont été sélectionnées parmi 20 idées soumises par leurs porteurs dans les domaines précités. Ces projets ont reçu les votes d’un comité composé d’experts et d’activistes influents sur les réseaux sociaux.

Des prix financiers allant de 1000 à 2.500 dinars ont été décernés aux lauréats, garantissant ainsi la possibilité d’un financement participatif, a précisé la même source.

À noter que lors de cette manifestation, des représentants d’un certain nombre de sociétés communautaires ainsi que des professionnels de la région ont eu l’occasion d’exposer leurs productions.