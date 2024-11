La Commission consultative nationale des opérations foncières au sein du ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a approuvé, vendredi, 24 opérations immobilières au profit d’infrastructures publiques.

Lors de cette session qui s’est tenue sous la présidence du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, au siège de son département et en présence de tous les membres de la commission, il a été approuvé 15 opérations de cession, dont un terrain situé à Menzel Chaker, Sfax, d’une superficie d’environ 7 hectares, en faveur de l’Agence foncière industrielle, ainsi que plusieurs terrains au profit de certains établissements publics tels que la Société tunisienne de l’électricité et du gaz et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Par ailleurs, certaines situations foncières ont été régularisées en faveur des municipalités pour la réalisation de projets publics.

Dans le même contexte, il a été débattu de l’acquisition de 9 terrains pour la réalisation de plusieurs projets publics, notamment l’achèvement de la régularisation foncière du projet Taparura dans le gouvernorat de Sfax, ainsi que la libération de l’assiette foncière pour plusieurs projets relevant des ministères de la Justice, de la Défense nationale, de la Santé et de l’Education.

L’objectif étant d’accélérer la réalisation des projets publics et résoudre certaines situations foncières en suspens, a précisé le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières.