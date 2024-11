Une équipe technique sera dépêchée au centre régional de l’Office National de l’Huile (ONH) à Sidi Bouzid pour l’examen de cette structure et l’élaboration d’études à son sujet.

Cette décision a été adoptée, lors d’une séance de travail qui a réuni le gouverneur de Sidi Bouzid, Faycel Bessaoudi et le président directeur général de l’ONH, Hamed Dali, en vue de la réhabilitation de l’Office.

La décision finale quant au choix à prendre entre la mise en œuvre de travaux d’aménagement, ou, l’installation de nouvelles unités de stockage à l’ONH, sera prise en fonction des résultats de l’inspection.

Lors de ladite séance de travail, tenue, mercredi, au siège du gouvernorat de Sidi Bouzid, plusieurs mesures urgentes ont été adoptées, dont l’entrée en vigueur est programmée à partir de la semaine prochaine.

Elles consistent principalement, en la réception des analyses d’huile d’olive au centre régional de l’ONH au profit des agriculteurs et producteurs de la région, la mise à disposition d’un ingénieur agronome pour fournir les services nécessaires auprès des parties concernées, ainsi que la mise à disposition de plants d’olivier aux agriculteurs et producteurs intéressés.

Il convient de noter que la situation actuelle de l’Office National de l’Huile dans la région a suscité des plaintes émanant de plusieurs membres des conseils locaux et du conseil régional, qui ont revendiqué son aménagement afin de pouvoir accueillir les quantités d’huile de la saison en cours.

En effet, depuis plus de 30 ans, l’Office n’est plus en mesure d’offrir des services de stockage d’huile, d’où la nécessité d’une intervention intégrale de maintenance de ses différentes composantes et unités, notamment les réservoirs de stockage.

Une situation qui sévit malgré le fait que le gouvernorat de Sidi Bouzid occupe la première place, au niveau national, en termes de production d’olives et en dépit d’une récolte dépassant les 300 mille tonnes lors de cette saison.

À rappeler que le centre régional de l’Office de l’Huile à Sidi Bouzid était inactif pendant plusieurs années, en dépit de la création d’une direction régionale de l’ONH, les résultats n’ayant cependant pas suivi en raison du manque d’entretien et de l’inexploitation des différents réservoirs de stockage.