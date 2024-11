Les préparatifs se poursuivent à Kébili pour la tenue de la 39ème session du Festival international des dattes qui aura lieu du 13 au 15 décembre prochain, a indiqué à l’Agence TAP, le coordinateur du festival Bassem Ben Hamadi.

Au menu, plusieurs activités programmées dont notamment une exposition-vente des produits de terroir et des articles artisanaux de la région, des points de vente des dattes du producteur au consommateur ainsi qu’une projection documentaire intitulée “Mémoire du festival”, qui retrace les importants moments des éditions précédentes du festival.

L’événement comprend également un spectacle intitulé “Bab Al-Rahba” produit par l’Association du festival et qui incarne les coutumes et traditions des habitants de la région ainsi que leur rythme de vie au milieu des oasis et du désert.