Le ministre du Commerce et du développement des exportations Samir Abid et le ministre chargé du commerce pour la Commission Eurasiatique, Andrey Slepnev ont convenu de constituer une équipe de travail conjointe pour préparer les négociations sur un accord commercial préférentiel entre la Tunisie et l’Union économique eurasiatique (UEEA).

Intervenant lors de cette réunion, tenue, jeudi à Russie, Moscou (Russie) ,dans le cadre de sa visite de travail effectuée pour présider le comité intergouvernemental tuniso-russe, qui aura lieu du 27 au 29 novembre 2024, Abid a évoqué l’importance d’établir un cadre préférentiel pour les échanges commerciaux, aux fins de faciliter le commerce et d’appuyer l’accès des exportations tunisiennes.

Les deux parties ont discuté du développement des relations économiques et commerciales entre la Tunisie et les pays de l’Union économique Eurasiatique, ainsi que les perspectives de leur développement, notamment pour promouvoir les exportations tunisiennes vers ces nouveaux marchés prometteurs, a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué.

Pour sa part, le ministre chargé du commerce de la Commission eurasiatique, Andrey Slepnev, a souligné que la Tunisie est un partenaire stratégique dans la région.

L’Union économique eurasienne est une zone de libre-échange des biens et des services entre la Russie, l’Arménie, le Kirghizstan, la Biélorussie et le Kazakhstan.

Elle offre des politiques communes dans le domaine macroéconomique, de transport, de l’industrie, de l’agriculture, de l’énergie, du commerce extérieur, de l’investissement, de la douane, de la concurrence et en matière de réglementation de la lutte contre le monopole.