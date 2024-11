Le vice-président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Matteo Patrone a exprimé la disposition de son institution à renforcer la coopération avec la Tunisie, au cours de la prochaine période, conformément à ses priorités et ses objectifs de développement économique et social.

Patrone s’est dit satisfait au cours d’une réunion tenue, jeudi, avec le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh, du nouveau de développement des relations de coopération avec la Tunisie, au cours de la dernière période.

Cette réunion tenue en présence du nouveau directeur principal chargé de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen (SEMED), Mark Davis a permis de discuter de la coopération financière et technique entre les deux parties et les programmes de travail pour l’année 2025, a indiqué un communiqué du ministère de l’Economie publié, vendredi.

La rencontre a permis également d’évoquer les projets qui devront être réalisés dans le cadre de la coopération avec la banque dans plusieurs secteurs vitaux et à rentabilité sociale et économique, dont le transport terrestre, le transport ferroviaire, les phosphates, les énergies renouvelables et l’eau, outre l’appui du secteur privé.

Le ministre a souligné que la Tunisie enregistre une dynamique en termes de réformes visant à favoriser une économie solide et diversifiée, et ce, parallèlement au renforcement du rôle social de l’Etat.

Il a passé en revue dans ce cadre les mesures prises pour booster le rythme de réalisation des projets et les réformes engagées pour améliorer le climat d’investissement et des affaires.

Une délégation de la BERD conduite par le vice-président de la Banque, Matteo Patrone effectue une visite en Tunisie (du 25 au 29 novembre). Cette visite vise à soutenir les efforts de l’État tunisien dans le développement des secteurs de l’énergie et de la digitalisation, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Un mémorandum d’entente a été signé, le 25 novembre, entre le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, et la BERD, portant sur l’appui à la production de phosphate et de ses dérivés et la valorisation du phosphogypse, afin de promouvoir cette activité vitale.