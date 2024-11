Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri, a reçu, jeudi, au siège du département le directeur général du Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD), Michael Spindelegger, à sa demande, et ce en marge de la 7ème conférence internationale sur la gestion des frontières, organisée par le Centre les 27 et 28 novembre courant à Tunis.

Lors de cette rencontre, Nouri a souligné le rôle du Centre et de toutes les parties prenantes dans le soutien des efforts nationaux visant à lutter contre la migration irrégulière et à identifier des solutions pratiques pour limiter son impact sur la Tunisie.

Les deux parties se sont félicitées de la coopération et du partenariat entre l’ICMPD et le département de l’Intérieur visant à renforcer les capacités des structures du ministère en termes de formation et de soutien à l’équipement, en particulier dans les domaines liés à la gestion des frontières et à la lutte contre la migration irrégulière.

Plus tôt dans la journée de jeudi, Spindelegger a rencontré le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti.

Lors de cette réunion, le chef de la diplomatie Tunisienne a réitéré la position ferme de la Tunisie rejetant toutes les tentatives visant à en faire une plateforme de transit ou une résidence temporaire ou permanente pour les migrants illégaux.

Il a dans ce contexte présenté l’approche adoptée par la Tunisie en vue de gérer ce phénomène conformément aux réglementations internationales, aux engagements de la Tunisie envers les Nations Unies et dans le respect des droits de l’homme.

Basé à Vienne, en Autriche, le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) est une organisation internationale qui travaille à l’élaboration des politiques migratoires meilleures et plus sûres et qui prévoit de relier les politiques à la recherche, à la coopération, à la sensibilisation des communautés et au développement des capacités.