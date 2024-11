Les domaines de coopération entre la Tunisie et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et les programmes y afférents ont été au centre d’une réunion tenue, jeudi, entre le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, et le représentant de l’UNICEF en Tunisie, Michel Le Pechoux.

Selon un communiqué du département, Nafti a saisi l’occasion pour saluer « l’excellent niveau de coopération » entre la Tunisie et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), se félicitant du rôle joué par l’organisation onusienne dans le soutien des efforts nationaux en faveur des enfants en Tunisie, notamment, ceux qui ont des besoins spécifiques.

Nafti a par ailleurs souligné l’importance qu’accorde la la Tunisie au programme « École de la deuxième chance », créé à l’intention des enfants ayant abandonné l’école afin de répondre à leurs besoins, de leur permettre de réaliser leurs aspirations à un avenir meilleur et de les réintégrer sur le plan éducatif et social.

Dans ce contexte, le ministre a salué le soutien apporté au projet qui, a-t-il dit, s’est concrétisé par l’installation de quatre unités-pilote dans quatre gouvernorats du pays.

Pour sa part, le représentant de l’UNICEF en Tunisie a présenté un exposé sur les activités mises en œuvre par l’organisation onusienne en partenariat avec tous les acteurs concernés par l’enfance dans divers domaines tels que l’éducation, la santé, les soins et la protection de l’enfance, exprimant la volonté de son organisation de renforcer davantage la coopération avec la Tunisie.