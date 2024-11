Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed, a réitéré, jeudi, l’engagement de la Tunisie à mettre son expertise et ses expériences au service de la promotion de l’intégration économique africaine en général et à soutenir les programmes de développement, d’intégration et de création de chaînes de valeur mis en œuvre par le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Lors de sa participation aux réunions de la 45e session du Conseil des ministres du Commerce des États membres du COMESA, qui s’est tenue à Lusaka, en Zambie, Ben Ayed a souligné l’importance d’aligner les travaux du COMESA sur les objectifs de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

« L’objectif étant de faire progresser l’intégration économique sur le marché et le continent pour un développement global et intégré », rapporte un communiqué du département des affaires étrangères.

En marge de sa participation aux travaux de la réunion, Ben Ayed a eu l’occasion de discuter avec la secrétaire générale du COMESA, Chileshe Kapwepwe, des relations de coopération entre la Tunisie et ce groupement économique, dont notamment, le projet d’amélioration et de modernisation du poste frontalier de Ras Jedir avec la Libye.

La valeur des exportations tunisiennes vers le COMESA a connu une évolution remarquable, estimée à 1368 MD en 2023, avec de grandes perspectives de développement et de diversification.

Ce marché comprend 21 pays africains avec 640 millions d’habitants. La Tunisie a participé, fin octobre 2024, au 23ème sommet et à la 19ème session du conseil des ministres des affaires étrangères du COMESA, tenue dans la capitale burundaise Bujumbura.