Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2024 ont dévoilé une sélection de 20 projets de films arabes et africains sélectionnés dans les ateliers de la plateforme Carthage Pro.

Selon la liste publiée, mercredi, sur la page facebook des JCC, 11 projets de films en développement sont retenus dans Chabaka et 9 autres dans Takmil qui est dédié aux projets en post production. La Tunisie est représentée par 6 projets dans Chabaka et 3 autres dans Takmil.

Les ateliers de Carthage pro seront organisés du 16 au 20 décembre en marge de la 35ème édition des JCC prévue du 14 au 21 décembre 2024 à la Cité de la Culture à Tunis. Les projections se dérouleront dans différentes salles de la Capitale.

La sélection officielle des JCC est composée d’une compétition arabe et africaine et une nouvelle compétition nationale baptisée “Horizons du cinéma tunisien”. La section compétitive Ciné-promesses est dédiée aux films d’écoles du cinéma arabes et africaines. Pour cette édition 2024, deux nouvelles sections ont été créées dont une section compétitive nationale pour longs et courts métrages de Fiction et Documentaires. Le lauréat de cette compétition nationale se verra attribuer un trophée spécial et un prix financier de 15 000 dinars décerné par les JCC en plus d’autres prix de la part des partenaires du festival.

Panorama 35 est une section spéciale non compétitive pour les films qui n’ont pas été projetés en salles auparavant. Cette section propose une sélection de films arabes et africains. Elle comprend 7 films tunisiens de la sélection officielle de l’édition 2023 qui a été annulée en solidarité avec la Palestine.

Le festival a récemment annoncé une liste 67 films en compétition issus de 22 pays outre la Tunisie, dont 9 pays arabes (Algérie, Syrie, Liban, Egypte, Maroc, Yemen, Jordanie, Palestine, Arabie Saoudite) et 13 africains (Sénégal, RD Congo, Togo, Cap Vert, Soudan, Congo-Brazzaville, Nigéria, Comores, Somalie, Burkina Faso, Mauritanie, Cameroun, Kenya).

Les films sélectionnés dans Chabaka & takmil :

Chabaka

“L’Homme qui Mange du Fer” de Lionel Koukoue (Côte d’Ivoire)

“Rock, Paper, Sea” de Randa Ali (Egypte)

“Amnésie” de Dima Hamdan (Palestine)

“Le Sanglier” de Mamadou Socrate DIOP (Sénégal)

“Carte Bleue” de Mohamed Alomda (Soudan)

“About Rym and Maryam” de Mirvet Kammoun (Tunisie)

“Coeur Ouvert” de Hamza Belhadj (Tunisie)

“CIRTA” de Saif Chida (Tunisie)

“L’byessa” de Hamza Ouni (Tunisie)

“Le Sel du Sud” de Rami Jarboui (Tunisie)

“Les Septs Jours” de Ines Ben Othman (Tunisie)

Takmil

“Variasies op ‘n tema” de Jason Jacobs et Devon Delmar (Afrique du Sud)

“My Mother and I” de Dilpak Majeed (Egypte)

“Five eyes” de Karim Debbagh (Maroc)

“Goma, Trop c’est Trop ” de Elise Sawasawa (RD Congo)

“La Caméra ne Pleure Pas” de Elsadig Abdelgayoum et Abuzar Adam (Soudan)

“A Coeur Ouvert” de Abdallah Yahya (Tunisie)

“Azal” de Ridha Tlili (Tunisie)

“The rest people” de Selma Hobbi (Tunisie)

” Your daughter” de Sara Shazli (Egypte)