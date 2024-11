Les tunisiens Zohra Ennafef et Raouf Hosni ont été choisis pour occuper respectivement, les postes de présidente de la fédération de la femme agricole et de secrétaire général de la fédération des jeunes agriculteurs, au sein de l’Union maghrébine et nord-africaine des agriculteurs a annoncé, jeudi, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP).

Zohra Ennafef est membre du bureau exécutif national de l’UTAP et Raouf Hosni est secrétaire général de la fédération nationale des jeunes agriculteurs au sein de l’organisation agricole.

L’Union agricole a précisé que deux commissions constitutives de ces deux fédérations au sein l’Union maghrébine et nord-africaine des agriculteurs, ont été créées en marge du séminaire de clôture du projet “Organisations paysannes dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique” : “Accomplissements et synergies avec le Forum paysan régional d’Afrique du Nord et Moyen Orient”, qui s’est tenu les 26 et 27 novembre courant à Gammarth.