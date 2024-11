Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger Mohamed Ali Nafti s’est entretenu, jeudi, avec le directeur général du Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD) Michael Spindelegger.

La réunion a été l’occasion pour le ministre d’examiner la coopération établie avec l’ICMPD et de passer en revue les programmes de partenariat en gouvernance migratoire et gestion intégrée des frontières en collaboration avec diverses institutions et structures tunisiennes au cours des dix dernières années, lit-on dans un communiqué du département.

Le ministre a souligné l’importance de s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière dans le cadre d’une approche globale et solidaire et de mobiliser davantage de soutien conjoint dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale Il a rappelé, dans ce contexte, la position ferme de la Tunisie envers le phénomène croissant de la migration irrégulière, rejetant toutes les tentatives visant à faire de la Tunisie une plateforme de transit ou de résidence temporaire ou permanente pour les migrants clandestins.

Mohamed Ali Nafti a, ensuite, donné un aperçu de l’approche nationale visant à gérer ce phénomène conformément aux règles internationales, aux engagements onusiens de la Tunisie et au respect de la personne humaine et des droits de l’Homme.

Pour sa part, le Directeur Général du Centre International pour le Développement des Politiques Migratoires s’est félicité de l’excellent niveau de coopération avec la Tunisie et de la volonté du Centre de continuer à renforcer la coopération conjointe avec toutes les parties concernées dans le domaine de la migration et de la gestion intégrée des frontières.

Il a, dans ce cadre, présenté des propositions pratiques en vue de promouvoir cette coopération, apprend-on de même source.