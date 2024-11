Des délégations de plus de 110 pays sont actuellement réunies pour préparer des feuilles de route nationales et négocier une déclaration commune sur la santé bucco-dentaire à l’occasion de la toute première réunion mondiale sur ce thème, organisée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). La déclaration devrait présenter les engagements collectifs des États Membres pour accélérer la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la santé bucco-dentaire 2023-2030.

Les maladies et affections bucco-dentaires sont parmi les maladies non transmissibles (MNT) les plus répandues dans le monde : environ 3,5 milliards de personnes sont touchées. On limite souvent la santé bucco-dentaire à la santé dentaire, alors qu’il s’agit d’une question plus large. Ces affections englobent les caries dentaires, les maladies des gencives, la perte de dents, le cancer de la bouche, le noma et les malformations congénitales. Elles touchent la bouche, les dents et d’autres structures faciales essentielles pour se nourrir, respirer et parler.

« Alors que santé bucco-dentaire est un pilier du bien-être, des millions de personnes n’ont pas accès aux services dont elles ont besoin pour la protéger et la promouvoir », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS. « L’OMS appelle tous les pays à donner la priorité à la prévention et à élargir l’accès à des services de santé bucco-dentaire abordables, dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour instaurer progressivement la couverture sanitaire universelle. »

Cet événement novateur, organisé par le gouvernement du Royaume de Thaïlande, concourt aux préparatifs de la quatrième Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les maladies non transmissibles (en anglais), en 2025. Il vise à accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle, à réaffirmer les engagements politiques des États Membres et à promouvoir la mise en œuvre du Plan d’action mondial pour la santé bucco-dentaire 2023-2030.