Forum du codéveloppement des filières de la Santé, se tiendra le 3 décembre 2024 au Sheraton Hôtel Tunis, à partir de 9h00. Ce forum est organisé par le Club Santé Tunisie-Libye, en lien avec Business France, les ministères de la santé en Tunisie et en Libye et l’Ambassade de France. L’inauguration sera réalisée par Madame GUEGUEN l’ambassadrice de France en Tunisie, Monsieur BOUZOUITA, Directeur Général de la santé (Tunisie) et Monsieur SAED, Ministre adjoint de la santé (Libye).

Ce Forum vise à renforcer la coopération entrepreneuriale entre la France, la Tunisie et la Libye dans le domaine de la santé, avec le Club Santé Tunisie – Libye, créé en 2017 sous l’égide de l’Ambassade de France. Ce Club d’entreprises est co-piloté par Business France et Pierre Fabre, il regroupe 23 filiales françaises implantées en Tunisie, parmi lesquelles des leaders de l’industrie pharmaceutique et du secteur de la santé comme SANOFI.

L’évènement s’adresse aux entreprises et professionnels du secteur de la santé dans les trois pays et réunira les autorités concernées, les entrepreneurs, chercheurs et experts publics et privés.

L’objectif de ce forum est de discuter des défis et d’échanger sur les solutions possibles pour améliorer et développer les infrastructures et services de santé entre les deux rives de la méditerranée.

Plusieurs experts interviendront (Institut Pasteur de Tunisie, INNORPI, INPI, Expertise France, Chambre syndicale des cliniques privées, AFD, Agence Nationale des Médicaments et Produits de Santé), aux côtés d’entreprises des trois pays. Des recommandations seront proposées en suivi afin de soutenir la croissance et l’amélioration de la filière.

Programme :

-Inauguration Officielle

-Le secteur de la santé en Tunisie, défis et perspectives

-Le secteur de la santé en Libye, défis et perspectives

-Protection de la propriété intellectuelle, levier de croissance

-Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

-Financement du secteur de la santé et programme de codéveloppement

-Utilisation de l’IA générative dans la distribution pharmaceutique et gestion des risques associés.

-Clôture

Ce Forum est soutenu par SANOFI, SERVIER, LLOYD ASSURANCES, PIERRE FABRE et BUSINESS FRANCE.

L’inscription à cet évènement est gratuite et obligatoire (dans la limite des places disponibles) : https://forms.office.com/e/tiY5Qd6CPe

BUSINESS FRANCE est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires et gère le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose d’un Bureau au sein de l’Ambassade de France en Tunisie et s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés. www.businessfrance.fr

Club Santé Tunisie Libye : Club d’Entreprises et d’Institutions regroupant les filiales françaises implantées en Tunisie https://www.linkedin.com/company/club-sant-tunisie/