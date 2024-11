« La réanimation médicale est l’une des spécialités les plus performantes et les plus avancées en Tunisie», a déclaré, jeudi à Hammamet, Mabrouk Bahloul, président de l’Association Tunisienne de réanimation.

A l’occasion du 28ème congrès national de réanimation et des 18ème journées des cadres paramédicaux qui se tiennent à Hammamet du 28 au 30 novembre, le président de l’association a relevé que la Tunisie regorge de compétences dans les domaines de réanimation médicale, de réanimation et d’anesthésie.

“Les médecins spécialistes en réanimation sont très sollicités dans plusieurs pays à travers le monde et bénéficient de nombreuses incitations compte tenu de la qualité de la formation dans ce domaine en Tunisie” a-t-il dit.

Il a relevé que le ministère de la santé a déployé des efforts pour fournir les services de réanimation dans les régions, qui connaissent une pénurie de médecins réanimateurs.

« Nous avons besoin de médecins réanimateurs en Tunisie, d’autant que le nombre de diplômés des facultés de médecine dans cette spécialité varie annuellement entre 15 et 20 spécialistes », a-t-il précisé, ajoutant que le nombre des médecins résidents en réanimation passera de 109 actuellement à 160 médecins en 2026.

A noter qu’environ 500 participants parmi le personnel médical et paramédical participent aux travaux du 28ème congrès national de réanimation et des 18ème journées des cadres paramédicaux qui se tiennent à Hammamet du 28 au 30 novembre, en présence de plusieurs spécialistes de France, du Maroc, de Libye et de Mauritanie.