Le ministère des Transports appelé la Société Régionale de Transport de Gafsa «Elkawafel» à accorder une priorité absolue au transport scolaire et à travailler pour achever la construction d’un atelier de maintenance des locomotives dans la station des trains de Gafsa dans un délai ne dépassant pas le fin du mois de mai 2025.

A l’issue d’une série de visite effectuée par le ministre des transports, Rachid Amri aux gouvernorats de Sidi Bouzid, Gafsa et Tozeur, le département des transports a annoncé une série de mesures pour développer le secteur du transport dans ces régions.

Il a recommandé, ainsi, de dynamiser l’aéroport international Nafta-Tozeur.

Le ministre des transports a exprimé, son mécontentement face à la situation dégradée des infrastructures au sein de la plupart des services inspectés, évoquant notamment le désordre et le manque de normes de sécurité, de sûreté, de santé et d’environnement, selon un communiqué publié, mercredi, par le département des Transports.

Il a souligné que ces services souffrent de difficultés structurelles dues à une mauvaise gestion des ressources, à l’absence de planification stratégique et de coordination efficace entre les différentes structures concernées.

Le ministre a inspecté plusieurs services tels que le dépôt de bus et les ateliers de maintenance de la Société Régionale de Transport de Gafsa «Elkawafel» dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Gafsa, ainsi, que la station de transport terrestre à Sidi Bouzid, la station des trains à Gafsa et l’atelier de maintenance des trains de transport de passagers et de marchandises.

Il a, également, inspecté la situation des aéroports de Gafsa-Ksar et de Tozeur-Nefta et la direction régionale de l’agence Technique des Transports Terrestre de Tozeur.

Amri a recommandé de construire un dépôt et un atelier de réparation de bus pour le compte de la Société régionale «El Kawafel », section de Sidi Bouzid . Il s’agit aussi de renforcer le parc des bus dans le gouvernorat de Sidi Bouzid dans le but de réexploiter les lignes annulées entre les villes.

Il a souligné l’importance de consolider le corps des techniciens dans différentes spécialités liées à la réparation pour élever le taux de la disponibilité du parc et améliorer la qualité des services rendus dans le gouvernorat de Sidi Bouzid mais aussi pour approvisionner suffisamment l’atelier en pièces de rechanges.

Il a également appelé à intensifier les efforts pour exécuter le programme de la réparation dans l’atelier des bus exploités dans le gouvernorat de Gafsa, accélérer la concrétisation de tous les programmes d’investissements prévus dans le cadre du budget 2024-2025 et coordonner davantage avec les autorités régionales pour assurer la propreté dans toutes les locaux de la société et améliorer les conditions de travail.

Les mesures adoptées dans ce cadre, visent également à acquérir deux petits bus consacrés au déplacement des voyageurs entre la délégation de Tamaghza et la ville de Tozeur.

Le ministre a incité l’Office de l’Aviation Civile et des Aéroports (OACA) à doter immédiatement l’Aéroport de Tozeur de caméras de surveillance et à renforcer les facteurs de la sécurité selon les normes internationales en vigueur mais aussi à coordonner davantage avec les autorités régionales pour dynamiser l’activité aérienne dans l’aéroport, dans le but de mobiliser davantage des investissements de développement dans la région.

Il a relevé l’importance de la révision du dossier du lotissement avoisinant l’aéroport de Gafsa, qui a été réservé à la construction d’un groupement de transport et de prendre des décisions en faveur de la SNCFT, en lui accordant l’autorisation de recruter des agents de garde dans la gare de Gafsa en vue de la prémunir contre le vandalisme et le vol des équipements de la société, outre la coordination avec les autorités régionales pour lutter contre ce phénomène, conformément à la loi en vigueur.

Le ministre a souligné l’engagement de l’exécutif à soutenir les autorités régionales pour optimiser l’exploitation des stations des taxis louages dans la ville de Gafsa, après la révision du modèle de l’aménagement territorial, en coordination avec les différentes parties intervenantes.

Il a incité la direction générale du transport terrestre, en coordination avec les services spécialisés dans les gouvernorats concernés, à examiner les situations du transport non-organisé des personnes au cas par cas.