La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma Jebri, a appelé à l’intensification des efforts de l’Organisation des femmes arabes (AWO) pour faire face aux impacts du changement climatique sur les rôles sociaux et économiques des femmes et renforcer les mesures préventives pour les protéger contre toutes les formes de violence.

Lors de sa participation mercredi à la 22e réunion du conseil exécutif de l’Organisation des femmes arabes, qui se tient les 27 et 28 novembre au Caire, la ministre a passé en revue les récentes réformes législatives en Tunisie dans le domaine de la protection des droits de la femme, telles que la publication du décret n° 04 de 2024 relatif au système de protection sociale des travailleuses agricoles, soulignant qu’il « constituera un nouveau système de protection sociale pour les travailleuses agricoles ».

Elle a également présenté les efforts déployés par le ministère pour élaborer un ensemble de programmes visant à intégrer sur le plan économique les femmes et les familles, à protéger les femmes et les enfants contre les différentes formes de violence, à consacrer le principe de l’égalité des chances, à assurer un accès équitable aux services et à améliorer leur qualité, soulignant la volonté de la Tunisie de continuer à accorder la priorité aux droits socio-économiques des femmes dans ses plans.