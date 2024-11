Programmée dans la section “Théâtre du Monde” de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC, 23-30 novembre 2024), la célèbre compagnie de danse contemporaine espagnole Larumbe Danza donnera à découvrir le vendredi 29 novembre à 19h30 au Théâtre Municipal de Tunis, une version contemporaine et novatrice du “Lac des Cygnes” avec sa production “Swan Lake 3D”, dirigée par Juan de Torres, directeur artistique de la compagnie.

Intégrant des éléments visuels innovants grâce à des projections en 3D, ce spectacle offre une nouvelle dimension à l’histoire classique du célèbre ballet de Tchaïkovski, en promettant une expérience visuelle et artistique unique.

Créée en 2018, cette version 3D du spectacle présente des danseurs évoluant devant un écran argenté spécialement conçu pour les projections. Les spectateurs peuvent pleinement apprécier les effets visuels qui enrichissent l’histoire du ballet classique.

Cette production allie esthétique contemporaine et technologies numériques, revisitant ainsi les thèmes intemporels du Lac des Cygnes tout en y ajoutant une touche moderne.

Fondée dans les années 1970 par Karmen Larumbe, Larumbe Danza est une compagnie de danse contemporaine espagnole reconnue pour sa capacité à allier danse contemporaine, théâtre et nouvelles technologies. Elle explore un large éventail de styles, allant de la danse contemporaine à des approches plus expérimentales, tout en mettant souvent en avant des thèmes universels et humains.