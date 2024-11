Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en avant la progression du programme de réforme économique en Ethiopie, notamment la transition vers un taux de change déterminé par le marché.

Les conditions de croissance économique dans la période à venir semblent prometteuses, a souligné l’institution financière internationale à l’issue d’une mission du 12 au 26 novembre courant à Addis-Abeba pour discuter des progrès des réformes et des priorités politiques des autorités dans le cadre de la deuxième revue du programme économique de l’Éthiopie soutenu par la Facilité élargie de crédit (FEC) du FMI.

“Les progrès récents ont été soutenus par l’assouplissement des exigences de rachat de devises étrangères, l’augmentation de l’activité sur le marché interbancaire des changes naissant et le lancement réussi d’un marché monétaire interbancaire national”, rapportent les médias, citant un communiqué du FMI, notant que “les pénuries de devises étrangères se sont considérablement atténuées et les écarts entre les marchés officiel et parallèle sont à nouveau tombés en dessous de 10 % après une brève hausse en octobre”.

La stabilité macroéconomique est soutenue par une politique prudente et un impact jusqu’à présent modéré de la réforme des changes sur l’inflation, a indiqué le communiqué.

La même source a indiqué que l’équipe du FMI et les autorités éthiopiennes sont parvenues à un accord au niveau des services sur la deuxième revue du programme économique de l’Éthiopie dans le cadre de l’accord de FEC.

L’accord est soumis à l’approbation de la direction du FMI et du Conseil d’administration, selon le communiqué qui précise qu’une fois l’examen du Conseil d’administration terminé, l’Éthiopie aura accès à l’équivalent d’environ 251 millions de dollars américains.

A rappeler qu’un accord a été approuvé par le Conseil d’administration du FMI le 29 juillet 2024, pour un montant total initial d’environ 3,4 milliards de dollars américains en faveur de l’Ethiopie.