Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, s’est entretenu au Portugal, dans le cadre de sa participation au 10e Forum mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies, avec ses homologues algérien, portugais et iranien.

Ces rencontres ont été l’occasion de discuter du thème du forum et des moyens de développer les relations bilatérales dans la perspective des prochaines échéances, selon un communiqué du département des Affaires étrangères.

Mohamed Ali Nafti s’est également réuni, avec le Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des Civilisations Miguel Angel Moratinos.

Le ministre a, dans ce contexte, souligné l’importance qu’il y a de renforcer ce mécanisme au regard de sa contribution à la diffusion des valeurs de sécurité, de paix, de tolérance et de dialogue constructif.

A l’ordre du jour du Forum mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies qui se tient les 26 et 27 novembre 2024 dans la ville portugaise de Cascais, l’examen des questions internationales relatives à la paix et à la sécurité, l’avenir de l’Alliance des Civilisations et l’élaboration du plan “Une humanité unie” pour les années à venir.