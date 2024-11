Le village d’artisanat de Gabès dont le coût de réalisation s’élève à 1,2 million de dinars et qui comporte 16 ateliers d’artisanat a été inauguré, mercredi, à Gabès, par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya en visite dans ce gouvernorat, depuis le 27 novembre courant.

Le ministre du Tourisme a également inauguré le Hub Design Gabès, établi dans le cadre du projet Creative Tunisia, financé par l’Union européenne avec une contribution financière de l’agence italienne pour la coopération au développement et mis en œuvre par l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI).

Hub Design Gabès est un espace innovant dédié à la formation, à la création et à l’accompagnement des professionnels de l’artisanat et du design. Son objectif principal est de soutenir la montée en compétences des artisans et créateurs, d’encourager l’innovation dans le secteur de l’artisanat et de renforcer la compétitivité des entreprises locales. Situé au sein de la délégation régionale de l’Office National de l’Artisanat, ce centre de service a pour mission de dynamiser les métiers de l’artisanat et du design en offrant aux professionnels locaux un environnement de travail moderne et équipé.

Dans le cadre de sa visite à Gabès, le ministre s’est également rendu, hier mardi, au Souk Jara qui a été incendié à deux reprises au cours des dernières années, soulignant la nécessité de réhabiliter ce marché dans le cadre d’un projet intégré qui respecte les normes en vigueur.

Il a par ailleurs visité certains gîtes troglodytes de Matmata dont le gîte “Sidi Idris”, où ont été tournées des séquences du film “Star Wars”, afin de prendre connaissance des spécificités de l’offre touristique à Matmata.

Sofiane Tekaya s’est aussi déplacé au site de la zone d’écotourisme intégré à Gabès-sud et a pris connaissance de l’état d’avancement d’un projet de construction d’un gîte rural à Limaya pour un coût d’environ 2 millions de dinars et d’une capacité de 10 lits.

Il a, à cette occasion, exprimé la volonté de promouvoir le secteur touristique dans la région, d’autant plus que le gouvernorat de Gabès dispose d’une offre touristique diversifiée, mettant l’accent sur l’impératif d’œuvrer à l’amélioration de son circuit touristique. Les efforts visant à développer la législation relative à l’investissement permettront de relancer de nombreux projets touristiques en suspens, a-t-il indiqué dans ce contexte.