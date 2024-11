Le centre d’information, de formation, d’études et de documentation “IFEDA” a organisé mercredi un séminaire ayant pour thème “les associations et la responsabilité sociétale des entreprises” avec la participation de plusieurs spécialistes et des représentants de la société civile.

Ce séminaire a pour objectif de faire connaitre le rôle important des associations dans la sensibilisation des entreprises à l’importance de la responsabilité sociétale vis à vis des salariés et des citoyens à travers les services fournis dans le secteur social, de la santé et de l’éducation et de la sauvegarde de l’environnement.

Les thèmes relatifs à la simplification des procédures juridiques et l’évolution du concept de la responsabilité sociétale des entreprises, ont été traités au cours de ce séminaire, outre la présentation des nouvelles législations notamment en matière de réinsertion des composantes de la société civile afin qu’ils assument pleinement leur rôle dans la sensibilisation et le contrôle.

Au cours de ce séminaire, les participants ont passé en revue les expériences avant-gardistes dans ce domaine en vue d’en tirer profit et de promouvoir les domaines d’intervention de la responsabilité sociétale des entreprises.

A cette occasion, la spécialiste dans le domaine de la gouvernance et de la responsabilité Sarra Gharbi a souligné que le concept de la responsabilité sociétale a connu une évolution au cours de ces dernières années en Tunisie et à travers le monde, qui a été dictée par les mutations qu’ont connues les activités économiques et sociales ayant impacté visiblement la situation des salariés.

Elle a souligné le rôle des associations dans la sensibilisation des chefs d’entreprises à la nécessité de contribuer au développement social à travers la diversification des initiatives aux plans social et environnemental.

De son côté, le directeur général du centre Ifeda Riadh Debou a souligné l’importance de ce séminaire qui permettra de renforcer les capacités et les connaissances de la société civile et de les sensibiliser à l’importance de la responsabilité sociétale des entreprises économiques.