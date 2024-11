“L’autre ‘Grand tour’. Le voyage à Tunis au 18ème siècle” est l’intitulé d’une conférence qui sera donnée samedi 30 novembre 2024 (10H00) par l’architecte, urbaniste et historien Adnen El Ghali à la Bibliothèque diocésaine de Tunis.

La conférence propose une plongée dans les descriptions du pays et des mœurs produites par des voyageurs européens issus de différentes conditions sociales, principalement au XVIIIe siècle.

S’appuyant sur la littérature des récits de voyage occidentaux, l’exposé mettra en lumière plusieurs témoignages, récits et descriptions. Ces documents relatent les impressions laissées par une population européenne composée aussi bien de simples marchands en quête de fortune que de diplomates et envoyés de passage. Ces voyageurs décrivaient tantôt la vie de cour et les intrigues des palais, tantôt les villes, les territoires de la régence et leurs habitants, souvent sur un ton plaisant”.

Le conférencier, Adnen El Ghali, consacre ses recherches à des sujets situés à la croisée de l’histoire urbaine et de l’histoire des relations entre l’Europe et les mondes musulmans.