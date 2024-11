« Rien ne peut remplacer une diversité culturelle et interactive fondée sur un dialogue constructif et durable entre les cultures et les civilisations, loin des préjugés, des classifications erronées ou de l’exploitation basée sur l’hégémonie économique, politique ou militaire », a plaidé le ministre des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Il s’exprimait, mardi, à l’ouverture des travaux du 10e Forum mondial de l’Alliance des civilisations des Nations Unies qui se tient les 26 et 27 novembre courant à la ville portugaise de Cascais, consacré aux questions liées à la paix et à la sécurité internationales et les moyens permettant d’élaborer un plan pour « une humanité seule et unique » pour les années à venir.

La Tunisie, a-t-il ajouté, est fermement attachée aux objectifs prônés par l’Alliance mondiale des civilisations en tant que source d’enrichissement de la civilisation mondiale.

Bien plus, elle est entièrement disposée à contribuer efficacement à la concrétisation de ses programmes et initiatives au service de la paix et de la consécration de la compréhension mutuelle à travers le monde.

Cité dans un communiqué du département, le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à promouvoir la paix dans le monde afin de donner un nouvel élan à l’Alliance des civilisations qui, a-t-il affirmé, a réussi à survivre dans un monde en pleine perplexité marqué par des conflits armés récurrents et des clivages géopolitiques sans précédent.

Un monde secoué par une pauvreté rampante et des inégalités sans cesse croissantes, livrant ainsi l’ONU à la rude épreuve de la crédibilité.

Nafti a saisi l’occasion pour réaffirmer l’adhésion totale de la Tunisie à l’action multilatérale en tant que seule et unique alternative pour faire face aux défis mondiaux et au dialogue comme mécanisme efficace pour transcender les divergences.

A ce propos, il appelé à mieux exploiter les acquis issus du Sommet de l’avenir tenu au mois de septembre 2024 à New York afin de renforcer l’action multilatérale comme moyen indispensable pour établir le dialogue entre les civilisations, raffermir les liens entre les pays et les peuples et instaurer un monde sûr et pacifique pour les générations à venir.