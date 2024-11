Une rencontre sur le thème « Italy Meets Tunisia » (L’Italie rencontre la Tunisie) a été organisée, mardi, par le groupe italien CDP et ce, en étroite collaboration avec l’ambassade d’Italie à Tunis et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et ce afin de présenter la plateforme numérique CDP Business Matching.

Grâce à cette plateforme numérique, les entreprises tunisiennes et italiennes auront l’opportunité de nouer des relations de coopération dans des domaines stratégiques, dont les industries agro-alimentaires, à affirmé le président de l’organisation patronale, Samir Majoul.

Il a ajouté que la plateforme accueillera, dans les semaines à venir, des rencontres d’affaires à distance, ce qui permettra de renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays.

Il a estimé, en outre, que la Tunisie constitue une destination attractive pour les entreprises étrangères, notamment italiennes, exerçant dans des secteurs stratégiques tels que les industries électroniques et mécaniques, le textile, l’agro-alimentaire, les technologies de l’information, les énergies renouvelables.

Sur un autre registre, Majoul a appelé l’Italie à contribuer à la suppression des obstacles douaniers entravant l’exportation de nombreux produits tunisiens vers l’Union européenne, tels que le textile et l’huile d’olive.

De son côté, l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a affirmé que la Tunisie est le premier partenaire de l’Italie en Afrique du Nord, puisqu’elle accueille plus de 950 entreprises italiennes.

Il a fait savoir, aussi, que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 5,4 milliards d’euros, durant les dix premiers mois de l’année 2024.

Evoquant la plateforme numérique, il a estimé qu’elle été conçue en vue de favoriser le réseautage des entreprises italiennes avec les différents acteurs économiques étrangers.

Pour sa part, Salzano Pasquale, directeur des affaires européennes et internationales au groupe CDP, a noté, dans une intervention à distance, que ladite plateforme permettra de faciliter et de développer les échanges économiques et commerciaux entre la Tunisie et l’Italie, ainsi que de booster les investissements dans les deux pays.

Dans ce cadre, il a fait savoir qu’un accord de financement a été conclu entre le CDP et la Banque Centrale de Tunisie, en vue de mettre en place une ligne de crédit de 50 millions d’euros (165,8 millions de dinars) pour soutenir les réformes structurelles nécessaires afin d’encourager l’autoproduction d’électricité à partir des énergies renouvelables en Tunisie.