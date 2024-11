Le Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a souligné la disposition de la Tunisie à participer à tous les efforts internationaux visant à traiter la migration irrégulière .

A l’occasion de la participation de la Tunisie à la 115e session du Conseil de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) tenue à Genève le 26 novembre 2024, Nafti a exprimé le soutien de la Tunisie aux voies de la migration régulière conformément à ses priorités et aux moyens de « limiter l’hémorragie des talents qui constituent une richesse nationale dont nous avons absolument besoin pour faire face aux défis du développement durable et des transformations numériques et environnementales », lit-on dans un communiqué du département.

Nafti a réitéré la position ferme de la Tunisie à l’égard du phénomène croissant de la migration illégale et rejeté toutes les tentatives visant à faire du pays une plateforme de transit ou de résidence temporaire ou permanente pour les migrants irréguliers.

Le Ministre a passé en revue les principaux piliers de l’approche nationale visant à traiter les causes profondes de ce phénomène conformément à la vision exposée par le Président de la République, appelant toutes les parties intervenantes à s’engager activement et sérieusement dans les efforts de coopération fondés sur le principe de la responsabilité partagée et le respect de la souveraineté nationale, lit-on de même source.