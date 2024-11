Aston Villa accueille la Juventus Turin en phase de groupes de la Ligue des Champions. Un duel crucial pour les deux équipes, qui cherchent à décrocher des points décisifs pour progresser dans le classement. Actuellement 8e avec 9 points, Aston Villa a une longueur d’avance sur la Juventus, 11e avec 7 points seulement.

Les performances récentes offrent un contraste saisissant. Aston Villa traverse une période difficile, sans victoire lors de ses cinq derniers matchs : 4 défaites et 1 match nul. Avec 4 buts marqués contre 11 encaissés, l’équipe anglaise peine à trouver son rythme.

En face, la Juventus affiche une forme plus solide avec 2 victoires et 3 nuls, maintenant une défense compacte qui n’a concédé que 3 buts sur la même période.

Compositions probables

Aston Villa : Boubacar Kamara, André Onana, Ezri Konsa, et Jacob Ramsey manqueront à l’appel pour cause de blessures, tandis que Ian Maatsen et Pau Torres sont suspendus.

Juventus Turin : L’effectif italien sera privé de V. Adzic, Bremer, Paul Pogba, Dušan Vlahović, et J. Cabal, tous blessés, ainsi que de Douglas Luiz et Nico González, suspendus.

Quelle chaîne TV diffuse Aston Villa – Juventus Turin ?

La rencontre de Ligue des champions entre Aston Villa et Juventus Turin sera diffusé en direct à la télévision sur Canal+ Live ce mercredi 27 novembre 2024 à 21h00.