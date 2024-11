Lors de la discussion, au parlement, du projet du budget de l’économie et de la planification pour 2025, le ministre Samir Adelhafidh a révélé une stratégie en trois points en vue de mettre fin aux surcoûts multiformes générés par le blocage des mégaprojets publics.

La première mesure consiste en la création au sein de la présidence du gouvernement d’une commission des grands projets publics. Cette commission, présidée par le chef du gouvernement, est chargée d’identifier les moyens nécessaires pour déloquer les projets en stand bye depuis des années et de prendre les mesures adéquates pour les relancer, dans les meilleurs délais.

La deuxième mesure porte sur la création au sein du ministère de l’économie et de la planification d’une commission nationale pour examiner le volet foncier et les différentes études des projets, et ce, avant leur présentation pour un financement extérieur et avant leur programmation dans le budget de l’Etat.

La troisième consiste à appliquer le décret 68 de 2022 qui a prévu des garanties pour la réalisation des projets publics dans les délais.

Parmi les mesures prévues par ce décret, figurent l’exemption des projets publics financés par des bailleurs de fonds étrangers du contrôle préalable des commissions de contrôle des marchés publics et l’option pour la technique clef en main et la conversion des terrains à vocation agricole. Ultime objectif : faire démarrer les projets publics avec la célérité souhaitée.

ABS