La société SOTUVER porte à la connaissance des actionnaires et du public que les discussions entamées fin 2023 dans le cadre du projet d’ouverture du capital de la Société à un investisseur minoritaire pour soutenir son internationalisation croissante, se poursuivent afin

d’arriver à l’accord le plus satisfaisant possible pour la SOTUVER et ses actionnaires.

Aucune formalisation n’a toutefois été effectuée pour le moment.

La SOTUVER tiendra le marché informé dès que des étapes concrètes dans la réalisation de ce projet auront été franchies.