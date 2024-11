Le projet d’aménagement des pistes rurales au gouvernorat de Zaghouan, dans sa première tranche, vient d’être lancé.

Le sous-directeur des ponts et chaussées à la direction régionale de l’équipement, Sami Boutrif a indiqué à l’Agence TAP que les travaux portent notamment sur l’asphaltage de 5 pistes rurales sur une distance de 33 km dans les localités de Tebainia à Zaghouan, Telil Salhi et Boustajia à El Fahs, Deghafla à Saouef et Talla à Bir Mcherga.

Il a ajouté que les travaux, dont le coût s’élève à 6,7 millions de dinars, devraient être achevés d’ici fin juin 2025.

Boutrif a annoncé que la deuxième tranche du projet concerne en particulier la réhabilitation des pistes d’oued Sebaihia à Zaghouan et de Bou Chaouata à Zriba sur une distance de 10 km, pour chaque circuit.

L’entame des travaux est prévue, au cours du premier trimestre de 2025, moyennant une enveloppe de 4 millions de dinars, d’après la même source.