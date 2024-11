La mesure relative à l’appui des petits éleveurs de bovins permettra l’achat de 4 à 5 mille têtes de bétail par an pendant la période 2025 -2028, a indiqué la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia.

Une enveloppe de 10 millions de dinars(MD) sera mobilisée sous forme de prime exceptionnelle, permettra d’accorder aux éleveurs des crédits, à partir des fonds propres des banques, pour financer l’achat de vaches, et ce dans le cadre de la reconstitution du cheptel national, a -t-elle expliqué.

En réponse aux questions des députés dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2025, lors d’une séance commune, tenue, mardi Nemsia a ajouté que la valeur totale de la ligne de financement s’élève à 63 millions de dinars(MD) jusqu’à 2028 dont 10 MD pour l’année 2025.

Et de poursuivre que le montant alloué pour l’année 2025 a été augmenté de 5 à 10 MD afin de répondre à la demande et de permettre à un plus grand nombre d’agriculteurs de bénéficier de ladite mesure. L’Etat prend en charge le montant des intérêts appliqués sur les crédits accordés par les banques, a-t-elle ajouté.