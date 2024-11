Le tandem composé du jeune champion tunisien et de l’égyptienne Hana Jouda s’est incliné, lundi, en quart de finale du double mixte des moins de 19 ans au championnat du monde des jeunes (22-29 novembre), disputé en Suède, devant la paire japonaise Rin Mende-Kazuki Yoshiyama 1-3 (12-10, 9-11, 11-4 et 11-8).

Essid et Jouda s’étaient qualifiés pour les quarts en battant en 16es de la compétition, le duo américain formé de Sally Moyland et Nandan Naresh 3-1 (11-13, 11-8, 11-9 et 11-7).

A noter que le jeune pongiste tunisien est, également, engagé en individuel aux épreuves du simple garçons (U19).

Pour rappel, l’équipe tunisienne dirigée par l’entraîneur Ghazi Belkahia, est composée des pongistes Wassim Essid, Youssef Abdelli et Mohamed Amine Khalloufi.