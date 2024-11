Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi après-midi, au Palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri.

Lors de cette réunion, cite un communiqué de la présidence de la République, la chef de l’Etat a mis l’accent sur la nécessité de hâter le démarrage de nombre de mégaprojets dans plusieurs secteurs dont ceux de la santé, des transports et des énergies renouvelables, affirmant que la Tunisie a tant besoin d’une véritable relance économique et sociale.

Dans ce contexte, le chef de l’Etat a réitéré son appel à simplifier autant que possible les procédures en vigueur et à œuvrer à fournir les prestations aux usagers de l’administration dans les plus brefs délais.

Le peuple Tunisien mène une course effrénée contre le temps, a-t-il encore martelé, pressant les responsables en poste à prendre conscience des enjeux et des défis qui se posent et à faire preuve de responsabilité nationale dans le traitement des affaires des citoyens.

Plus besoin de rappeler que les procédures en vigueur doivent être simplifiées autant que possible, a insisté le président Saïed, rappelant que l’objectif sous-tendant ces procédures n’est autre que de concrétiser les objectifs auxquels aspirent le peuple Tunisien.