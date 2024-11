Le président de l’association de développement de Gabès, Noomen Yahmadi a appelé le ministère de la santé à mettre en oeuvre son plan d’actions pour la promotion du secteur de la santé dans la région de manière à mettre fin à la dégradation de la qualité des soins offerts aux patients.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a souligné qu’après l’arrêt des travaux de sa réhabilitation, l’hôpital universitaire de Gabès fait face toujours à une détérioration de son infrastructure.

Cet établissement hospitalier, a-t-il ajouté, est confronté également au problème de manque de médecins spécialistes et ne dispose que de trois blocs opératoires opérationnels sur les six existants.

La même source a mis en exergue la nécessité d’accélérer la réalisation du projet d’extension du service des urgences à l’hôpital universitaire de Gabès, la transformation des deux hôpitaux locaux d’El Hamma et de Mareth en deux hôpitaux régionaux ainsi que la construction d’un nouvel hôpital universitaire et d’un centre des grandes brûlures, outre l’aménagement dans la région d’un pôle médical spécialisé en cancérologie et ostéoporose.