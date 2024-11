Publié, fin octobre 2024, par la Fondation Mo Ibrahim, le traditionnel rapport biennal sur la gouvernance en Afrique (IIAG) a classé la Tunisie au 9ème rang avec un score de 61,2 en 2023. Avec ce score la Tunisie recule de six places par rapport à 2021 (65,5).

D’après le rapport, le score de la Tunisie s’est largement détérioré en 2023 dans les composantes relatives à la participation citoyenne et à l’inclusion sociale (-12,2 points) ainsi qu’à l’environnement sécuritaire et l’Etat de droit (-11,6 points).

La Fondation définit la gouvernance comme la fourniture des biens politiques, sociaux, économiques et environnementaux qu’un citoyen est en droit d’attendre de son État et que l’État a la responsabilité de fournir à ses citoyens.

L’IIAG évalue les progrès dans quatre grandes catégories conceptuelles : sécurité et état de droit, participation, droits et inclusion, fondements des opportunités économiques et développement humain .

D’après les commentaires des observateurs, la forte chute observée par la Tunisie entre 2020 et 2023 (-6,4 à 61,2) en fait le pays ayant connu la plus importante dégradation de son score de gouvernance sur la période 2014 2023 (-4,7 points), avec les Comores.

Durant la période 2014-2020, le score de la Tunisie a enregistré une progression globale de (+2,8 points à 67,6),

Au plan continental, le rapport relève que les Africains sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs gouvernants.

Comprendre : peu de progrès sur la gouvernance, une insécurité croissante et l’État de droit qui recule dans de nombreux pays. Le dernier rapport de la Fondation Mo Ibrahim dresse un portrait peu flatteur des avancées sur le continent au cours des dix dernières années.

ABS