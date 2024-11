Avec la pièce de théâtre “Retour”, produite par le Lycée pilote des arts d’El Omrane, le rideau s’est levé hier dimanche sur la section dédiée au théâtre scolaire, au Centre culturel scolaire Mahmoud Messaâdi, qui accueille dans le cadre de la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC, 23-30 novembre 2024) un bouquet varié d’œuvres théâtrales réalisées par et avec les élèves.

La programmation de ces pièces de théâtres s’inscrit également dans la continuité de la table ronde organisée dans la matinée et portant sur les soixante ans du théâtre scolaire en Tunisie, et axée sur les différentes expériences qui ont été menées dans ce sens.

Encadrés par l’homme de théâtre Walid Daghsni, les élèves ont incarné différents personnages choisis parmi les œuvres de l’écrivain grec Sophocle, dans un spectacle qui s’interroge sur tant d’évènements d’actualité, dans un contexte international ravagé par les guerres et le conflits, le racisme et par tant de maux qui rongent l’Humanité…et en quête d’un monde meilleur où règnent la justice et la tolérance.

Ce premier spectacle qui s’inscrit dans le cadre du programme artistique de la 1ère année, spécialité théâtre, est une idée de l’élève Rayan Saadallah dans un texte écrit à plusieurs mains et réunissant Doua Arouri, Nourhène Féguiri, Ahmed Adala, Loujayn Laghlough, Maha Oueslati, Chifa Mellaf et Mayssa Nacer.

Menée par des jeunes talentueux ambitieux, cette expérience a été applaudie par un public venu nombreux et composé essentiellement d’élèves et de parents qui sont venus encourager leurs enfants et partager avec eux leurs rêves.

Le deuxième rendez-vous a été donné avec “Les rêves de Salam”, production du Collège Habib Thameur- Bardo. Réunissant un bon nombre d’élèves sur scène qui ont été encadrés par Nacib Barhoumi et Wafa Mansari, la pièce a été conçue comme un voyage à travers le livre d’histoire.

A chaque fois que Salam tourne ou lit une page du livre, un voyage dans le temps et l’espace se produit. Le voilà tantôt avec une tribu de l’âge de pierre, tantôt à l’ère préislamique discutant avec Antar et Abla qui l’a trouvé sympathique avec ses chansons rap qu’il fredonnait et le voilà à l’époque victorienne témoin de l’histoire d’amour de Roméo et Juliette…pour enfin revenir à ses amis et collègues.

Bien rythmée et plongeant l’assistance dans une atmosphère de rires, la création “Les rêves de Salam” a réuni sur scène un grand nombre de passionnés : Adam Hamidi, Salam Eddine Hamrouni, Ranim Mejri, Emna Ben Youssef, Mehdi Nassaj, Ghaïth Azizi, Molka Ben Othman, Oumeima Moulehi, Yahia Dhaoui, Nadhem Jallouli, Sarra Oun, Sarra Jebali, Youssef Kilani, Iyed Dkhili et Sandra Khoumer.