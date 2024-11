Quelque 300 entreprises Tunisiennes, Suédoises, Finlandaises, Norvégiennes et Danoises prendront part à des rencontres Business to Business (BtoB) dans le cadre de la première édition du Forum tuniso-nordique qui se tient, lundi, sous le thème « Sustainable Business ».

Organisé à l’initiative de la « Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie » (CONECT), sous l’égide du « Conseil Nordique des ministres », l’organe officiel de la coopération intergouvernementale dans la région nordique », ce premier forum vise à mettre en contact des entreprises tunisiennes avec des entreprises scandinaves, a indiqué le président de la CONECT, Aslen Ben Rejab.

Le Forum a mis l’accent sur trois secteurs d’activités, à savoir la transition énergétique, l’économie circulaire et la gouvernance des déchets, autour desquels seront axées les rencontres B to B, a-t-il ajouté.

Les entreprises tunisiennes participantes devraient prendre part à une 2ème édition du forum qui devrait être organisée dans un des pays scandinaves afin de leur permettre de découvrir de près les avancées réalisées par ces pays, a-t-il précisé.

Il a souligné, par ailleurs, que la chaine de valeur du secteur des énergies renouvelables est bien représentée à la CONECT (installateurs, producteurs et industriels), d’où le positionnement de l’organisation en tant que force de proposition auprès du gouvernement et moyen de vulgarisation des politiques gouvernementales auprès des entreprises.

De son côté, la ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergies, Fatma Thabet Chiboub a mis l’accent sur le potentiel énorme de coopération entre la Tunisie et les Pays Nordiques qui reste, selon elle, en deçà des aspirations.

Elle a mis l’accent dans ce cadre sur la nécessité de renforcer et de consolider les échanges entre les cinq pays pour favoriser un véritable « partenariat stratégique », d’autant plus que les pays nordiques constituent une référence et une source riche d’inspirations et de réflexions au niveau des réformes engagées.

Elle a appelé à ce titre tous les opérateurs économiques tunisiens appartenant tant au secteur public que privé, à explorer les voies de coopération possibles avec leurs homologues des pays nordiques et à saisir toutes les opportunités de partenariats et d’investissement.

Chiboub a, par ailleurs, rappelé que le gouvernement œuvre à lancer les réformes nécessaires afin de promouvoir l’investissement qui reste vital pour l’économie et de gagner la confiance des investisseurs étrangers.

Elle a souligné que la Tunisie est devenue une plateforme de développement appropriée pour les IDE grâce notamment à son régime juridique et fiscal avantageux pour les IDE, à son ouverture sur l’extérieur par les divers accords de libre-échange conclus avec les partenaires des différents continents, européen, africains et asiatique, outre les réformes structurantes menées pour l’amélioration du climat des affaires.

Les pays nordiques, dont la Suède, la Finlande, la Norvège et le Danemark, sont souvent considérés comme des modèles en matière de transition énergétique en raison de leur utilisation extensive des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie hydraulique et l’énergie éolienne, selon le portail du forum. Ils ont également pleinement adopté l’économie circulaire, en mettant l’accent sur la réduction des déchets et l’optimisation de l’utilisation des ressources.

En partageant leurs meilleures pratiques, ils peuvent inspirer les entreprises tunisiennes qui souhaitent explorer ce modèle, précise la même source.