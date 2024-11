L’Association Tunisienne de Permaculture organise en collaboration avec les membres du Réseau Tunisien pour la Transition Agroécologique, les « Journées de l’agroécologie et de la diète méditerranéenne », qui se tiendront le 27 novembre à l’INAT et ensuite, les 29, 30 novembre et 1er décembre 2024 à la Cité des Sciences de Tunis.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme pour l’entrepreneuriat en agroécologie et les marchés territoriaux, en partenariat avec l’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique (AFSA).

Ces Journées comprendront un forum multidisciplinaire: des présentations scientifiques sur l’agroécologie, des tables rondes, un concours, une diffusion de film, et une exposition dédiée aux entrepreneurs en agroécologie, avec la participation d’invités d’honneur venus de la Méditerranée.

Ces journées seront une occasion d’échanger autour de divers thèmes liés à l’agroécologie et à la diète méditerranéenne avec la participation des institutions publiques et des partenaires invités. Il réunira également différents entrepreneurs en agroécologie, qui viendront présenter leurs produits et partager leurs expériences. Cet espace multidisciplinaire mettra en lumière les défis et opportunités liés à l’agroécologie