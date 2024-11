La Tunisie s’est jointe aux pays du monde entier pour célébrer la Semaine mondiale de sensibilisation pour un bon usage des antimicrobiens, organisée chaque année du 18 au 24 novembre. Cette initiative vise à alerter le public sur l’importance de rationaliser l’utilisation des antibiotiques en raison de leurs effets potentiellement néfastes sur la santé humaine.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère de la Santé tunisien a rappelé que les antibiotiques, bien qu’ils aient sauvé d’innombrables vies, représentent aujourd’hui l’une des principales menaces pour la santé. Leur usage excessif et inapproprié compromet leur efficacité, limite les options de traitement contre les infections et favorise l’antibiorésistance.

Le ministère a insisté sur l’importance de consulter un médecin en cas de maladie et de respecter rigoureusement la posologie prescrite.

À l’échelle mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a placé cette édition sous le thème : « Éduquer, promouvoir, agir maintenant ». L’objectif est d’intensifier les efforts pour combattre cette menace sanitaire croissante, encourager un usage responsable des antimicrobiens et limiter la propagation des résistances.

Selon l’OMS, la résistance aux antibiotiques est l’une des crises sanitaires les plus graves auxquelles le monde est confronté. Ce phénomène touche à la fois les humains et les animaux, et met en péril les progrès réalisés dans le traitement des maladies infectieuses.

La lutte contre l’antibiorésistance nécessite une mobilisation collective, impliquant citoyens, professionnels de santé, et autorités publiques. Réduire l’émergence de résistances passe par des actions concrètes telles que l’éducation des populations, l’amélioration des pratiques médicales et l’encouragement d’un usage responsable des médicaments.