Ce dimanche 24 novembre 2024, à 18h00, la Serie A reprend ses droits avec une affiche très attendue entre le Napoli et la Roma, au Stadio Diego Armando Maradona de Naples. Ce match, qui compte pour la 13ᵉ journée de championnat, promet d’être un duel intense entre deux équipes historiques du football italien.

La Roma, dirigée par Claudio Ranieri, cherchera à confirmer son bon début de saison et à engranger des points cruciaux dans la course aux places européennes. Forte d’un effectif expérimenté et de jeunes talents prometteurs, l’équipe romaine devra néanmoins faire face à un Napoli redoutable, particulièrement solide à domicile.

