La sélection tunisienne féminine, cadettes et juniors, s’est illustrée en décrochant le titre de championne d’Afrique d’haltérophilie à Nairobi, au Kenya, du 20 au 22 novembre. Les Tunisiennes ont dominé le classement général, tandis que l’équipe masculine des cadets a terminé à la deuxième place.

Au total, les athlètes tunisiens ont raflé 37 médailles, dont 31 or, 5 argent et 1 bronze. Lors de la deuxième journée, le compteur s’est enrichi de 15 nouvelles médailles d’or, notamment grâce à Zaineb Naoui (+81 kg), qui a décroché 6 médailles d’or (3 dans la catégorie cadettes et 3 chez les juniors), ainsi qu’à Mohamed Taher Ayadi (89 kg), auteur lui aussi de 6 médailles d’or (3 chez les cadets et 3 chez les juniors). Par ailleurs, Ghofrane Gharissa (71 kg) a brillé en remportant 3 médailles d’or dans la catégorie jeunes.

Lors de la première journée, la Tunisie s’était déjà distinguée avec 22 médailles, dont 16 or, 5 argent et 1 bronze. Parmi les performances notables figurent celles de Yasmine Radhouani (49 kg), qui a raflé 3 médailles d’or dans la catégorie cadettes et autant chez les juniors, et de Hadil Gahlouzi (59 kg), qui a réalisé un exploit similaire.

De son côté, Emna Bessayeh (55 kg) a enrichi le tableau tunisien avec 3 médailles d’or chez les cadettes et autant d’argent chez les juniors. Enfin, Youssef Jendoubi (67 kg) a décroché une médaille d’or et deux d’argent chez les cadets, ainsi qu’une médaille de bronze chez les juniors.