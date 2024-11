La Tunisie connaîtra un temps variable ce vendredi 23 novembre, marqué par une alternance de nuages et d’éclaircies. Le vent, soufflant principalement du nord et de l’est, sera particulièrement fort près des côtes et dans le sud, où il provoquera des tourbillons de sable. À l’intérieur des terres, le vent sera plus modéré.

La mer sera agitée à très agitée, avant de se calmer progressivement en fin de journée.

Les températures seront en légère baisse par rapport à la veille, avec des maximales oscillant entre 17 et 22°C dans la plupart des régions. Les hauteurs de l’ouest connaîtront des températures plus fraîches, autour de 14°C, tandis que l’extrême sud bénéficiera de températures plus élevées, pouvant atteindre 25°C.