Les représentants de la Société australienne PhosCo, qui exerce dans le secteur minier, ont fait savoir “qu’ils sont actuellement en train d’identifier un portefeuille de phosphate dans le bassin du nord de la Tunisie pour soutenir un potentiel centre d’engrais de classe mondiale et développer ainsi ce secteur en Tunisie”, selon la FIPA.

Lors d’une rencontre tenue, vendredi, avec le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), Jalel Tebib, Tarecq Aldaoud, et Mehdi Ben Abdallah respectivement Directeur Général et Directeur exécutif de PhosCo, ont exprimé leur volonté de consolider les efforts de la Tunisie et d’ouvrir de nouveaux horizons de coopération économique entre la Tunisie et l’Australie.

La société PhosCo est “un leader mondial dans le secteur minier et exerce dans un cadre qui respecte les meilleurs standards environnementaux, mais surtout avec l’engagement de s’aligner sur l’agenda social du gouvernement avec la participation des communautés à travers les sociétés communautaires”.

Pour les responsables de cette société, la “Tunisie est un pays d’Afrique du Nord idéalement situé aux portes de l’Europe et à proximité des marchés d’exportation et dispose des atouts préférentiels “.

De sa part, Tebib a salué cette initiative et s’est engagé à fournir le soutien nécessaire pour concrétiser leur projet en Tunisie.