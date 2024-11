La Liga reprend ses droits ce week-end ! À l’occasion de la 14e journée du championnat espagnol, le Celta Vigo affronte le FC Barcelone ce samedi à 21h00. Voici toutes les informations pour suivre ce duel captivant en direct.

Actuellement 11e au classement, le Celta Vigo peut rêver d’une qualification européenne. Avec seulement trois points de retard sur le top 6, l’équipe dirigée par Claudio Giráldez aborde cette rencontre en confiance après avoir récolté quatre points lors des deux dernières journées. À domicile, ils espèrent tenir tête au leader du championnat.

Le FC Barcelone, malgré sa récente défaite face au Real Sociedad (1-0) avant la trêve internationale, reste en tête de la Liga avec six points d’avance sur le Real Madrid, bien que les Merengues aient un match en moins. Les hommes d’Hansi Flick savent qu’un faux pas pourrait relancer la course au titre et aborderont cette rencontre avec sérieux.

Informations pratiques :

Date : Samedi 23 novembre

Heure : 21h00

Chaîne : beIN Sports 3

Lieu : Estadio de Balaídos