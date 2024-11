Demain, lever de rideau sur la 25ème édition des Journées Théâtrales de Carthage (JTC). Du 23 au 30 novembre 2024, Tunis va vivre au rythme de ce bouillonnement théâtral avec la présentation de plus de cent œuvres des quatre coins du monde.

Cet événement majeur du quatrième art qui se déploiera durant toute une semaine dans pas moins de dix espaces culturels et artistiques s’annonce ambitieux, avec une programmation riche et diversifiée célébrant le théâtre non seulement comme oeuvre de créativité et d’expression mais aussi de réflexion et de résistance.

Réunissant des compagnies et des artistes venant de plus d’une trentaine de pays, le festival donnera aux théâtrophiles l’embarras du choix : spectacles, ateliers, conférences, rencontres, débats….autour des différents enjeux contemporains du monde théâtral dans toute sa richesse et diversité.

Etant une invitation à la découverte d’œuvres nouvelles et innovantes, d’ici et d’ailleurs, le festival est en résumé, un condensé d’œuvres de Tunisie, du monde arabe, d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe. Autant de créations qui traversent les frontières pour explorer des thématiques universelles telles que la résistance, l’exil, la liberté, l’émigration, la mémoire, l’héritage culturel etc. En bref, de nouveaux horizons et d’autres cultures à explorer à travers des œuvres issues de pays comme la Chine, représentée par “Star Returning”, une pièce du chorégraphe et metteur en scène samoan Lémi Ponifasio qui, en première mondiale en Tunisie, fera l’ouverture du festival demain samedi 23 novembre 2024, au Théâtre de l’Opéra-Cité de la Culture Chedly Klibi.

Les JTC sont certes un marathon de représentations, une course pour le Tanit, un jury qui tranche et un palmarès des grands vainqueurs, mais c’est aussi des traditions depuis 41 ans et des valeurs sures qui font son ADN. Portée par son engagement à défendre au fil de ses éditions, les valeurs de justice, de paix, de liberté pour les causes humaines, l’édition est placée cette année sous le slogan “Le théâtre de toutes les résistances… l’art de la vie”.

Etant un écrin de créativité mais aussi de mémoire, le festival honorera des figures emblématiques du quatrième art tunisien et arabe tout en rendant un hommage posthume aux artistes disparus qui ont enrichi les annales du quatrième art.

Avec cette 25ème édition qui promet une large immersion dans l’univers du théâtre national et international, entre découvertes esthétiques et expériences artistiques, Tunis s’apprête à vivre une semaine d’effervescence théâtrale célébrant le quatrième art dans toute sa splendeur et sa profondeur.