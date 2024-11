Les sélections nationales d’haltérophilie cadets et juniors ont raflé 22 médailles, dont 16 or, 5 argent et 1 bronze, lors de la 1ère journée des Championnats d’Afrique de la discipline qui se tiennent à Nairobi (Kenya) du 20 au 22 novembre courant.

Yasmine Radhouani (49 kg) et Hadil Gahlouzi (59 kg) ont décroché chacune 3 médailles d’or chez les cadettes et autant d’or chez les juniors.

Pour sa part, Emna Bessayeh (55 kg) s’est distinguée avec 3 médailles d’or (cadets) et 3 argent (juniors) alors que Youssef Jendoubi (67 kg) a obtenu une médaille d’or et 2 d’argent chez les cadets ainsi qu’une médaille de bronze chez les juniors.

Lors de la 2e journée de ces Championnats, l’haltérophilie tunisienne sera représentée par Ghofrane Ghrissa (+71 kg), Zeineb Naoui (+81 kg) et Mohamed Taher Ayadi (+89 kg).