La Tunisie connaîtra un temps instable ce vendredi 22 novembre, marqué par des perturbations météorologiques principalement concentrées sur le nord du pays.

Le matin, des averses sont attendues sur les régions les plus septentrionales, avant de s’étendre progressivement aux autres régions du nord et même localement au centre. Des orages sont également possibles sur le nord-ouest.

Le vent d’ouest soufflera avec force près des côtes, atteignant des vitesses modérées à relativement fortes à l’intérieur des terres. Cette situation entraînera une mer agitée à très agitée sur la plupart des côtes, avec une mer moutonneuse uniquement observée au nord.

Les températures resteront douces pour la saison, avec des maximales oscillant entre 18 et 22°C dans le nord et les hauteurs, et pouvant atteindre 27°C dans le reste du pays.