Les barrages tunisiens sont remplis à 20,5%, au 21 novembre 2024. Ce taux est estimé à 16% pour le barrage de Sidi Salem (Béja) et à 26% pour le barrage de Sidi el-Barrak (Béja), qui constituent les deux plus importants barrages en Tunisie, selon les statistiques de l’ONAGRI.

Au 21 novembre 2024, les réserves globales dans les barrages ont atteint 480,448 millions de m3, contre 512,975 millions de m3 au même jour de 2023. Ces réserves sont en baisse de 130,027 millions de m3 par rapport à la moyenne du même jour des trois dernières années (610,474 millions de m3).

Les réserves dans les barrages se répartissent à raison de 425,244 millions de m3 dans les barrages du nord, 49,407 millions de m3 dans les barrages du centre et 5,796 millions de m3 dans les barrages du Cap Bon.

Les apports globaux aux barrages sur la période allant du 1er septembre 2024 au 21 novembre 2024 se sont établis à 97,474 millions de m3, soit une baisse de 165,510 millions de m3 par rapport à la moyenne de la période (262,985 millions de m3).

Ces apports se répartissent à raison de 67,672 millions de m3 dans les barrages du nord, 27,618 millions de m3 dans les barrages du centre et 2,185 millions de m3 dans ceux du Cap Bon.

Par ailleurs, au cours de la période allant du 1er septembre 2024 au 17 novembre 2024, les quantités de pluies enregistrées sur tout le territoire tunisien ont atteint 80,5 mm. Les quantités les plus importantes ont été enregistrées dans les régions du centre-est (176,7 mm) et du nord-est (141,9 mm). Par rapport à la moyenne de la période, la plupart des régions ont enregistré un excédent variant entre 6 et 87%, à l’exception de la région du nord-ouest qui a enregistré un déficit de 19%.