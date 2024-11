La Tunisie connaîtra ce soir une météo alternant nuages et éclaircies. Les régions côtières du nord seront les plus touchées par ces perturbations, avec un ciel souvent couvert et quelques averses éparses. Le reste du pays bénéficiera d’un temps plus clément, avec des passages nuageux.

Le vent, soufflant d’ouest, sera assez soutenu sur les côtes et modéré à l’intérieur des terres. Cette situation entraînera une mer très agitée dans le nord et le golfe de Hammamet, ainsi qu’une mer agitée sur les autres côtes.

Les températures minimales seront douces pour la saison, oscillant entre 12 et 16 degrés dans le nord et l’ouest du pays, et entre 16 et 20 degrés dans le reste des régions.