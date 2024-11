L’Université de Sfax et la Fédération régionale des agences de voyages et de tourisme du Sud viennent de conclure une convention de partenariat pour la création d’un master professionnel en gestion du tourisme et accueil.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le directeur général de l’Office National du tourisme (ONTT), Helmi Hussein s’est félicité de la mise en place de ce nouveau diplôme qui, a-t-il dit, permettra d’avoir sur le marché de nouveaux cadres spécialisés en la gestion du tourisme et qui maîtrisent parfaitement les normes internationales en matière d’accueil et d’hébergement du client ainsi que de générer de nouvelles opportunités d’emplois dans les institutions touristiques, les grandes surfaces commerciales et les aéroports.

De son coté, Kamel Ben Mabrouk, président de Fédération régionale des agences de voyages et de tourisme du Sud a estimé que le lancement de ce master, à partir de la prochaine année universitaire 2025-2026, aura un impact positif sur le secteur du tourisme à Sfax dans la mesure où il contribuera à augmenter les chances des diplômés en tourisme à accéder au marché de l’emploi.